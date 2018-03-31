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Происшествия     31.03.2018 21:30

Машина «скорой» перевернулась в Москве на перекрестке после столкновения

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Теги:  Москва  Марьино  скорая  перекресток  ДТП 

31 марта. Mossovetinfo.ru - В результате аварии с участием машины «скорой помощи» и легкового автомобиля Volkswagen на перекрестке в Марьино - «скорая» перевернулась. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на информацию дежурного офицера пресс-службы столичной полиции Артёма Семёнова.
«Никто их пассажиров и водителей не пострадал», - отметили в полиции.

«Около 20:00 на пересечении улиц Перерва и Белореченская столкнулись автомобиль «Фольксваген» и карета «скорой помощи». Последняя от столкновения перевернулась», - сообщили в полиции.

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Теги: 
Москва  Марьино  скорая  перекресток  ДТП 

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