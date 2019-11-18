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Происшествия     18.11.2019 15:02

Машина скорой помощи столкнулась с рейсовым автобусом на северо-запале Москвы

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Теги:  ДТП  авария  скорая помощь 

18 ноября. Mossovetinfo.ru – Машина скорой помощи врезалась в рейсовый автобус на северо-западе Москвы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное управление ГИБДД.

Авария произошла на пересечении Пятницкого шоссе и 1-го Митинского переулка. После столкновения рейсовый автобус врезался в стоящий рядом автомобиль.

Сообщается, что результате ДТП пострадал один человек. О степени повреждений пострадавшего не сообщается.


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Теги: 
ДТП  авария  скорая помощь 

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