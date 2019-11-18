18 ноября. Mossovetinfo.ru – Машина скорой помощи врезалась в рейсовый автобус на северо-западе Москвы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное управление ГИБДД.



Авария произошла на пересечении Пятницкого шоссе и 1-го Митинского переулка. После столкновения рейсовый автобус врезался в стоящий рядом автомобиль.



Сообщается, что результате ДТП пострадал один человек. О степени повреждений пострадавшего не сообщается.