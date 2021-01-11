11 января. Mossovetinfo.ru – Ребенок упал на рельсы на станции метро «Бабушкинская», благодаря машинисту поезда он остался жив, сообщает telegram-канал департамента транспорта Москвы.



Сообщается, что, увидев падение ребенка машинист молниеносно среагировал и применил экстренное торможение. После этого машинист обесточил контактный рельс и достал ребенка.



Все обстоятельства случившегося выясняются, движение поездов по Калужско-Рижской линии осуществляется согласно графику.