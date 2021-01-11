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Происшествия     11.01.2021 16:56

Машинист спас ребенка после падения на рельсы в московском метро

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Теги:  метро  метрополитен  падение на рельсы 

11 января. Mossovetinfo.ru – Ребенок упал на рельсы на станции метро «Бабушкинская», благодаря машинисту поезда он остался жив, сообщает telegram-канал департамента транспорта Москвы.

Сообщается, что, увидев падение ребенка машинист молниеносно среагировал и применил экстренное торможение. После этого машинист обесточил контактный рельс и достал ребенка.

Все обстоятельства случившегося выясняются, движение поездов по Калужско-Рижской линии осуществляется согласно графику.


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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  падение на рельсы 

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