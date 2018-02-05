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Происшествия     05.02.2018 16:42

МЧС ликвидировала пожар в «Бутово парк», возникший после «хлопка неизвестного происхождения»

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Теги:  Московская область  Бутово Парк  хлопок  МЧС 

5 февраля / Mossovetinfo.ru / -- МЧС Московской области сообщает, что по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, деревня Бутовок, ЖК "Бутово Парк", дом 15, в не газифицированном доме ликвидирован пожар на площади 8 кв.м.

«Привлекаемые силы и средства: 8 единиц техники, 24 человека», - отмечается в сообщении.

«В 15.40 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о хлопке неизвестного происхождения 16.10 полная ликвидация пожара на площади 8 кв.м.», сообщает МЧС.

Поступающая через соцсети и СМИ информация позволяет говорить, что в квартире на одном из верхних этажей «Бутово Парк», в результате «хлопка», разрушена наружная стена дома. Ранее АГН "Москва" сообщило о взрыве баллона на 20-ом этаже дома и разрушении стены.

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Теги: 
Московская область  Бутово Парк  хлопок  МЧС 

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