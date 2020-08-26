26 августа. Mossovetinfo.ru – Пожар в жилом доме на западе Москвы ликвидирован. Об этом сообщает МЧС.



Пожар произошел в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома по адресу: улица Кубинка, дом 4. Сообщение о пожирае поступило в среду в 9:48. В ходе тушения пожара были спасены 16 человек. В 10:36 пожар был ликвидирован.



По данным РИА Новости, в квартире взорвался бытовой газ. Пострадали четыре человека, двое в тяжелом состоянии.