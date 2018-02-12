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Происшествия     12.02.2018 14:11

МЧС проводит эвакуацию людей из гостиницы Космос из-за задымления

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Теги:  МЧС  гостиница  Космос  пожар  задымление 

12 февраля /Mossovetinfo.ru/ -    В гостинице «Космос» на проспекте Мира, 150, в Москве, проводится эвакуация людей из-за задымления на 15 этаже.

Сообщение в ГУ МЧС России по г.Москве о задымлении поступило 12 февраля 2018 года в 13:14. 

«По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что из окон 15 этажа наблюдается дым.
В 13:33 объявлен ранг пожара №2.
Осуществляется вывод людей», - сообщает МЧС.

 Подробности последуют.


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Карта места

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Теги: 
МЧС  гостиница  Космос  пожар  задымление 

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