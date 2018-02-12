МЧС проводит эвакуацию людей из гостиницы Космос из-за задымления

12 февраля /Mossovetinfo.ru/ - В гостинице «Космос» на проспекте Мира, 150, в Москве, проводится эвакуация людей из-за задымления на 15 этаже.



Сообщение в ГУ МЧС России по г.Москве о задымлении поступило 12 февраля 2018 года в 13:14.



«По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что из окон 15 этажа наблюдается дым.

В 13:33 объявлен ранг пожара №2.

Осуществляется вывод людей», - сообщает МЧС.



Подробности последуют.



