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Происшествия     25.03.2025 14:23

Многоэтажный дом в Махачкале, где произошел взрыв, не был еще полностью заселен - глава Дагестана

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Теги:  дом  взрыв  ущерб  Махачкала  Дагестан  газопровод  газ  Меликов 

25 марта — Mossovetinfo.ru — Многоэтажному дому в Махачкале на улице Имама Шамиля, где произошел взрыв газа, нанесен значительный ущерб, дом не был полностью заселен, сообщил журналистам глава Дагестана Сергей Меликов.

«К счастью дом был не полностью заселен, при этом ущерб, который нанесен этому дому и близлежащим домам, достаточно серьезный», - сказал Меликов.

Власти Дагестана принимают решения о создании пунктов временного размещения для жителей.

«На данный момент мы должны принимать решение о создании пунктов временного размещения для жителей, чьи квартиры наиболее пострадали, - сказал Меликов, прибывший на место взрыва.

Меликов сообщил, что будет дано поручение в мэрии Махачкалы открыть общественную приемную для рассмотрения обращений граждан, - будет проведена оценка ущерба и исходя «исходя из этого будут определены суммы, которые будут выданы пострадавшим за счет муниципалитета и за счет региональной помощи. Я гарантирую, что помощь необходимая будет оказана», - сказал Меликов.

Во вторник в Махачкале газ взорвался в квартире 14-этажного дома и в салоне сотовой связи. В общей сложности пострадали шесть человек, они госпитализированы.

Причиной взрыва в магазине в Махачкале стала утечка газа на подземном газопроводе. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства энергетики и тарифов Дагестана.

По данным МЧС, во вторник в Махачкале от взрыва газа загорелась квартира в многоэтажном доме по улице Гапцахская. Пострадали два человека, они госпитализированы.

Во вторник в Махачкале будет проведена комиссия по чрезвычайным ситуациям.

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Карта места

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Теги: 
дом  взрыв  ущерб  Махачкала  Дагестан  газопровод  газ  Меликов 

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