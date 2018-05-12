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Происшествия     14.05.2018, 22:20

Молодой человек погиб, катаясь на крыше электрички в Москве

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Теги:  ЧП 

14 мая. Mossovetinfo.ru – Молодой человек погиб, катаясь на крыше электрички в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Тело 18-летнего молодого человека нашли на станции Солнечная Киевского направления Московской железной дороги.


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Карта места

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Теги: 
ЧП 

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