Другие материалы
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Происшествия
14.05.2018, 22:20
Молодой человек погиб, катаясь на крыше электрички в Москве
14 мая. Mossovetinfo.ru – Молодой человек погиб, катаясь на крыше электрички в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. Тело 18-летнего молодого человека нашли на станции Солнечная Киевског...
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Происшествия
14.05.2018, 19:19
Возбуждено дело по факту исчезновения москвича и хищения его квартиры
14 мая. Mossovetinfo.ru – Возбуждено уголовное дело по факту исчезновения 57-летнего москвича и хищения принадлежащей ему квартиры. Об этом сообщили в столичном управлении СКР. Установлено, ...
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Происшествия
12.05.2018, 08:54
Женщина погибла, выпав из окна многоэтажки на юго-востоке Москвы
12 мая. Mossovetinfo.ru – Женщина выпала из окна многоэтажки в московском районе Печатники. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. Инцидент произошел на улице Полбина. От полученных травм женщин...