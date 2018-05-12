Происшествия 14.05.2018, 22:20 Молодой человек погиб, катаясь на крыше электрички в Москве

14 мая. Mossovetinfo.ru – Молодой человек погиб, катаясь на крыше электрички в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. Тело 18-летнего молодого человека нашли на станции Солнечная Киевског...

Происшествия 12.05.2018, 08:54 Женщина погибла, выпав из окна многоэтажки на юго-востоке Москвы

12 мая. Mossovetinfo.ru – Женщина выпала из окна многоэтажки в московском районе Печатники. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. Инцидент произошел на улице Полбина. От полученных травм женщин...