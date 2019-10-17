17 октября. Mossovetinfo.ru – Мосгорсуд оставил в силе приговор Евгению Коваленко, который в ходе несанкционированной акции 27 июля в Москве бросил урну в бойцов Росгвардии.



4 сентября Мещанский районный суд Москвы признал Коваленко виновным в применении насилия в отношении представителя власти, и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы.



Адвокат Коваленко Мансур Гильманов подал апелляцию, в которой требовал отменить приговор своему подзащитному и отправить дело на новое рассмотрение «в связи с целым рядом нарушений». В частности, адвокат настаивал на вызове новых свидетелей, повторном исследовании доказательств и пересмотре видеозаписей преступления.



В тоже время представитель обвинения и двое потерпевших по делу, которые присутствовали на заседании Мосгорсуда, просили оставить приговор без изменений.



В результате Мосгорсуд отклонил апелляцию адвоката и оставил приговор суда первой инстанции без изменений. Таким образом, приговор в отношении Коваленко вступил в законную силу.