7 октября. Mossovetinfo.ru – Мосгорсуд оставил без изменений приговор, вынесенный участнику несанкционированной акции в Москве 27 июля Даниле Беглецу, приговоренному к 2 годам колонии за применение насилия в отношении сотрудника полиции.



Тверской районный суд Москвы 3 сентября приговорил Беглеца к 2 годам колонии. Сам Беглец полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, а также выразил готовность компенсировать пострадавшему сотруднику полиции моральный вред. В связи с этим, а также в связи с тем, что у него двое маленьких детей, Беглец просил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.



На заседании Мосгорсуда Беглец вновь раскаялся в содеянном, а также заявил, что действовал неосознанно. Беглец также напомнил о наличии у него маленьких детей и вновь попросил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. В свою очередь прокурор заявил, что Беглец совершил преступление средней тяжести и не заслуживает смягчения наказания.



В результате Мосгорсуд принял решение оставить в силе приговор Тверского районного суда в отношении Данилы Беглеца.