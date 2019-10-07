7 октября. Mossovetinfo.ru – Мосгорсуд оставил без изменений приговор, вынесенный участнику несанкционированной акции в Москве 27 июля Даниле Беглецу, приговоренному к 2 годам колонии за применение насилия в отношении сотрудника полиции.
Тверской районный суд Москвы 3 сентября приговорил Беглеца к 2 годам колонии. Сам Беглец полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, а также выразил готовность компенсировать пострадавшему сотруднику полиции моральный вред. В связи с этим, а также в связи с тем, что у него двое маленьких детей, Беглец просил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.
На заседании Мосгорсуда Беглец вновь раскаялся в содеянном, а также заявил, что действовал неосознанно. Беглец также напомнил о наличии у него маленьких детей и вновь попросил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. В свою очередь прокурор заявил, что Беглец совершил преступление средней тяжести и не заслуживает смягчения наказания.
В результате Мосгорсуд принял решение оставить в силе приговор Тверского районного суда в отношении Данилы Беглеца.
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