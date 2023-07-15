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Происшествия     27.07.2023 16:52

Мосгорсуд приговорил бывшую судью Елену Кондрат к девяти годам колонии

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Теги:  Кондрат  Елена Кондрат  судья  взятка  посредничество  уголовное дело  приговор 

27 июля — Mossovetinfo.ru — Бывшая судья Арбитражного суда города Москвы Елена Кондрат признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) и ей приговором Московского городского суда назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, штрафа в размере 77,9 млн рублей. Об этом сообщило Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве (ГСУ СКР по г. Москве)..

7 апреля было завершено расследование по уголовному делу в отношении судьи Арбитражного суда города Москвы Елены Кондрат, которая "убеждала коллегу по арбитражному суду принять" взятку - "рассказала сослуживице о том, что к ней обратились лица, готовые передать денежные средства в сумме 50 тысяч долларов США в случае вынесения решения о непривлечении к субсидиарной ответственности ряда физических и юридических лиц ".
Кондрат была помещена в СИЗО 28 апреля 2022 года. Высшая квалификационная коллегия судей России дала согласие на исполнение определения Верховного суда (ВС) России от 18 апреля об избрании Кондрат меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщает ГСУ СКР по г. Москве, собранные вторым управлением по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики), признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении судьи Е. Кондрат.

Вину в инкриминируемом преступлении Кондрат не признала.

Гособвинение настаивало на более жестком приговоре для Кондрат — в 11,5 лет и штрафу в 254 миллиона рублей.

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Теги: 
Кондрат  Елена Кондрат  судья  взятка  посредничество  уголовное дело  приговор 

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