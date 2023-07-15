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Происшествия
27.07.2023, 16:52
Мосгорсуд приговорил бывшую судью Елену Кондрат к девяти годам колонии
27 июля — Mossovetinfo.ru — Бывшая судья Арбитражного суда города Москвы Елена Кондрат признана виновной в совершен...
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Происшествия
22.07.2023, 23:31
Число погибших при прорыве трубы в ТЦ на Кутузовском проспекте выросло до четырех - Собянин
21 июля — Mossovetinfo.ru — Прорыв трубы с горячей водой стал причиной крупной аварии в торговом центре "Времена года...
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Происшествия
15.07.2023, 10:35
2 пассажира погибли, 17 пострадали в ДТП с автобусом на - МВД
15 июля — Mossovetinfo.ru — В ДТП в Брюховецком районе Краснодарского края с участием автобуса 2 пассажира погибли, 17 ...