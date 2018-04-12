Мосгорсуд признал законным приговор Улюкаеву, он вступил в силу

12 апреля. Mossovetinfo.ru - Московский городской суд признал законными и обоснованным обвинения в адрес бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, который был приговорен к 8 годам колонии строгого режима за взятку в 2 миллиона долларов.



Из приговора исключили запрет на право занимать должности в органах госвласти, местного самоуправления и госкомпаниях. Штраф в 130 миллионов рублей остался в силе.



Таким образом, приговор в вступил в законную силу и стал обязателен для исполнения.

