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Происшествия     12.04.2018 18:43

Мосгорсуд признал законным приговор Улюкаеву, он вступил в силу

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Теги:  Алексей Улюкаев  приговор  суд  Улюкаев 

12 апреля. Mossovetinfo.ru - Московский городской суд признал законными и обоснованным обвинения в адрес бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, который был приговорен к 8 годам колонии строгого режима за взятку в 2 миллиона долларов.

Из приговора исключили запрет на право занимать должности в органах госвласти, местного самоуправления и госкомпаниях. Штраф в 130 миллионов рублей остался в силе.

Таким образом, приговор в вступил в законную силу и стал обязателен для исполнения.

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Теги: 
Алексей Улюкаев  приговор  суд  Улюкаев 

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