13 апреля. Mossovetinfo.ru – Мосгорсуд смягчил приговор участнику акции 27 июля Никите Чирцову и освободил его из колонии, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Чирцова Александра Боркова.
Никита Чирцов в декабре 2019 года был признан виновным в применении насилия не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти и приговорен к году колонии.
Мосгорсуд убрал квалифицирующий признак причинение насилия и на этом основании сократил приговор до 11 месяцев заключения. В результате Чирцов был освобожден в зале суда в связи с отбытием срока.
По словам адвоката в настоящее время Чирцов находится в СИЗО, и выйдет после оформления всех бюрократических процедур.
14 и 27 июля, а также 3 августа в Москве прошли несогласованные митинги, участники которых требовали допустить к выборам в Мосгордуму кандидатов, которым было отказано в регистрации. В результате столкновений с полицией были задержаны около 1,7 тысячи человек, в отношении ряда задержанных были возбуждены уголовные дела по статьям о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти.
13:40 Город (Москва и область) В Москве проведена третья дезинфекция дорог, тротуаров и дворов
12:28 Происшествия Мосгорсуд смягчил приговор участнику акции 27 июля Никите Чирцову и освободил его из колонии
11:47 Город (Москва и область) Сервисы такси в Москве получат доступ к базе цифровых пропусков
11:08 Город (Москва и область) Еще четыре стационара в Москве начали принимать пациентов с коронавирусом
10:48 Город (Москва и область) В Подмосковье за сутки зафиксировано 495 новых случаев заражения коронавирусом
19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы
09:15 Город (Москва и область) Все работы по благоустройству в Москве приостановлены
19:28 Город (Москва и область) Впервые подписано соглашение о сотрудничестве Москвы и области в сфере экологии
22:05 В России Нефть Urals с поставкой в Европу подешевела до $13 за баррель