13 апреля. Mossovetinfo.ru – Мосгорсуд смягчил приговор участнику акции 27 июля Никите Чирцову и освободил его из колонии, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Чирцова Александра Боркова.



Никита Чирцов в декабре 2019 года был признан виновным в применении насилия не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти и приговорен к году колонии.



Мосгорсуд убрал квалифицирующий признак причинение насилия и на этом основании сократил приговор до 11 месяцев заключения. В результате Чирцов был освобожден в зале суда в связи с отбытием срока.



По словам адвоката в настоящее время Чирцов находится в СИЗО, и выйдет после оформления всех бюрократических процедур.



14 и 27 июля, а также 3 августа в Москве прошли несогласованные митинги, участники которых требовали допустить к выборам в Мосгордуму кандидатов, которым было отказано в регистрации. В результате столкновений с полицией были задержаны около 1,7 тысячи человек, в отношении ряда задержанных были возбуждены уголовные дела по статьям о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти.