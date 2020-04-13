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Происшествия     13.04.2020 12:28

Мосгорсуд смягчил приговор участнику акции 27 июля Никите Чирцову и освободил его из колонии

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Теги:  Мосгорсуд  массовые беспорядки  приговор  пересмотр 

13 апреля. Mossovetinfo.ru – Мосгорсуд смягчил приговор участнику акции 27 июля Никите Чирцову и освободил его из колонии, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Чирцова Александра Боркова.

Никита Чирцов в декабре 2019 года был признан виновным в применении насилия не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти и приговорен к году колонии.

Мосгорсуд убрал квалифицирующий признак причинение насилия и на этом основании сократил приговор до 11 месяцев заключения. В результате Чирцов был освобожден в зале суда в связи с отбытием срока.

По словам адвоката в настоящее время Чирцов находится в СИЗО, и выйдет после оформления всех бюрократических процедур.

14 и 27 июля, а также 3 августа в Москве прошли несогласованные митинги, участники которых требовали допустить к выборам в Мосгордуму кандидатов, которым было отказано в регистрации. В результате столкновений с полицией были задержаны около 1,7 тысячи человек, в отношении ряда задержанных были возбуждены уголовные дела по статьям о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти.


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Теги: 
Мосгорсуд  массовые беспорядки  приговор  пересмотр 

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