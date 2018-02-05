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Происшествия     05.02.2018 16:09

Мосгорсуд выпустил из-под стражи врача-гематолога Мисюрину

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Теги:  Москва  Мисюрина  суд  арест  освобождение 

5 февраля /Mossovetinfo.ru/ -- Судья Мосгорсуда Олег Гривко выпустил из-под стражи врача-гематолога Елену Мисюрину, огласив решение суда: «Апелляционную жалобу адвокатов и прокуратуры удовлетворить».

Ранее, как сообщало ИА «Моссовет», прокуратура попросила суд отменить приговор врачу Мисюриной, осужденной после смерти пациента 

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Теги: 
Москва  Мисюрина  суд  арест  освобождение 

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