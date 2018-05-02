Мосгортранс: разыскивается легковое авто, «подрезавшее» автобус – пострадали пассажиры

2 мая. Mossovetinfo.ru - - В городском автобусе 39-го маршрута пострадали пассажиры, упавшие после того, как водитель автобуса «применил экстренное торможение» после опасного маневра перед автобусом легкового автомобиля. Об этом ИА «Моссовет» сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».



Двое из упавших пассажиров «получили ушибы и обратились за медицинской помощью. Водитель автомобиля с места происшествия скрылся. Сотрудники ГИБДД ведут его поиски», - сообщает «Мосгортранс».



Опасный маневр был совершен «сегодня около 15:00 в районе д. 7, стр. 1 по Хорошевскому шоссе», - отмечается в сообщении.