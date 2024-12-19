Другие материалы
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Происшествия
23.12.2024, 10:48
Мосгортранс: в ЮЗАО произошло ДТП – столкнулись автобус и маршрутка
23 декабря — Mossovetinfo.ru — На ул. Профсоюзная произошло ДТП с участием маршрутного такси и автобуса, сообщила пре...
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Происшествия
23.12.2024, 09:05
Пожар на складе пластиковых изделий в Южном Бутове ликвидирован
23 декабря — Mossovetinfo.ru — Пожарные ликвидировали возгорание в производственном здании в районе Южное Бутово на...
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Происшествия
19.12.2024, 08:01
Количество пострадавших после столкновения поездов под Мурманском выросло до 31 человека
19 декабря — Mossovetinfo.ru — Количество пострадавших в результате происшествия с поездом Мурманск - Санкт-Петербу...