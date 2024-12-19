Мосгортранс: в ЮЗАО произошло ДТП – столкнулись автобус и маршрутка

23 декабря — Mossovetinfo.ru — На ул. Профсоюзная произошло ДТП с участием маршрутного такси и автобуса, сообщила пресс-служба ГУП «Мосгортранс».



«Сегодня около 9:07 на ул. Профсоюзная, в районе д. 131, произошло ДТП с участием маршрутного такси маршрута №804 и автобуса маршрута №577», – говорится в материале.



По информации Мосгортранса, среди пассажиров автобуса пострадавших нет.



Столичное МЧС России сообщает о ликвидировали последствия ДТП. «На Профсоюзной улице столкнулись маршрутное такси и автобус. Пострадали 5 человек, одного из них деблокировали и передали врачам», - сообщает МЧС.