 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация Навальный
Происшествия     12.02.2021 10:02

Мощный взрыв произошел в здании супермаркета во Владикавказе

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Владикавказ  супермаркет  взрыв 

12 февраля. Mossovetinfo.ru – В здании супермаркета «Магнит» во Владикавказе произошел мощный взрыв, сообщается на официальном сайте МЧС Северной Осетии.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. В результате происшествия здание магазина полностью разрушено, однако возгорания не произошло.

На месте взрыва был обнаружен один человек - охранник магазина. Он не пострадал. По его словам, в здании больше никого не должно было быть. В настояшее время с ним работают сотрудники правоохранительных органов.

Завалы на месте взрыва разбирают около 100 человек. По факту случившегося СК начал доследственную проверку.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Владикавказ  супермаркет  взрыв 

Возврат к списку

Лента новостей

10:47 В России В России планируют изменить правила международных звонков

10:26 Город (Москва и область) Электронные билеты на электричку теперь можно купить без персональных данных

10:02 Происшествия Мощный взрыв произошел в здании супермаркета во Владикавказе

09:20 Город (Москва и область) Москвичам напомнили, что проверить здоровье можно в МФЦ

19:38 Город (Москва и область) В Москве создан оперштаб по координации работы городских служб во время снегопада

Актуальные материалы

01:12 Общество Бюро МГК КПРФ опубликовало предварительный список кандидатов на выборы в Госдуму по Москве

11:40 Город (Москва и область) Одну из платформ станции метро «Каширская» закроют до конца лета

17:35 Мнения Ректор ВШЭ: Вышка сегодня столкнулась с ожесточенной информационной атакой сторонников Навального

16:27 Город (Москва и область) В наземном транспорте Москвы открыли передние двери для пассажиров

11:00 Общество Власти Москвы подбирают мужу Скабеевой – Попову округ для выборов

09:53 Город (Москва и область) Три новые станции салатовой линии метро откроют в 2023 году

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru