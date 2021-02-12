Мощный взрыв произошел в здании супермаркета во Владикавказе

12 февраля. Mossovetinfo.ru – В здании супермаркета «Магнит» во Владикавказе произошел мощный взрыв, сообщается на официальном сайте МЧС Северной Осетии.



По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. В результате происшествия здание магазина полностью разрушено, однако возгорания не произошло.



На месте взрыва был обнаружен один человек - охранник магазина. Он не пострадал. По его словам, в здании больше никого не должно было быть. В настояшее время с ним работают сотрудники правоохранительных органов.



Завалы на месте взрыва разбирают около 100 человек. По факту случившегося СК начал доследственную проверку.