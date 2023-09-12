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Происшествия
13.09.2023, 09:08
Московские полицейские задержали подозреваемого в обезглавливании двух человек в Зеленограде
13 сентября — Mossovetinfo.ru — Мужчина 2000 года рождения задержан в г. Зеленоград совершении убийства двух лиц на ул. ...
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Происшествия
12.09.2023, 11:38
К лишению свободы осуждена группа граждан за торговлю информацией об абонентах МТС - УФСБ
12 сентября — Mossovetinfo.ru — Вступил в законную силу приговор в отношении "граждан России Гусева Е.А., Кашеварова Р...
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Происшествия
12.09.2023, 07:46
Транспортная прокуратура начала проверку после аварийной посадки Airbus A320
12 сентября — Mossovetinfo.ru — Западно-Сибирской транспортной прокуратурой выясняются обстоятельства авиационног...