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Происшествия     13.09.2023 09:08

Московские полицейские задержали подозреваемого в обезглавливании двух человек в Зеленограде

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Теги:  обезглавливание  тело  убийство  Зеленоград  прокуратура  полиция  задержание 

13 сентября — Mossovetinfo.ru — Мужчина 2000 года рождения задержан в г. Зеленоград совершении убийства двух лиц на ул. Фестивальная. Ранее прокуратура сообщила парковой зоне вблизи Фестивальной улицы обнаружили тело мужчины с отчлененной головой, а позднее тела человека в одной из квартир.

"Сотрудниками московского уголовного розыска совместно с сотрудниками УВД САО ГУ МВД России по г. Москве подозреваемый в совершении убийства
двух лиц на ул. Фестивальная, мужчина 2000 года рождения задержан в г. Зеленоград.
Для установления личности и задержания злоумышленника полицейским понадобилось менее суток", - сообщила накануне вечером пресс - служба ГУ МВД России по г. Москве.

В парковой зоне вблизи Фестивальной улицы обнаружили тело мужчины с отчлененной головой, - сообщила московская прокуратура накануне.

Рано утром в парковой зоне вблизи ул. Фестивальная обнаружено тело мужчины с отчлененной головой. Позднее прокуратура сообщила, что в квартире жилого дома на ул. Фестивальная обнаружено тело еще одного мужчины с признаками насильственной смерти.

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Теги: 
обезглавливание  тело  убийство  Зеленоград  прокуратура  полиция  задержание 

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