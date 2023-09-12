Московские полицейские задержали подозреваемого в обезглавливании двух человек в Зеленограде

13 сентября — Mossovetinfo.ru — Мужчина 2000 года рождения задержан в г. Зеленоград совершении убийства двух лиц на ул. Фестивальная. Ранее прокуратура сообщила парковой зоне вблизи Фестивальной улицы обнаружили тело мужчины с отчлененной головой, а позднее тела человека в одной из квартир.



"Сотрудниками московского уголовного розыска совместно с сотрудниками УВД САО ГУ МВД России по г. Москве подозреваемый в совершении убийства

двух лиц на ул. Фестивальная, мужчина 2000 года рождения задержан в г. Зеленоград.

Для установления личности и задержания злоумышленника полицейским понадобилось менее суток", - сообщила накануне вечером пресс - служба ГУ МВД России по г. Москве.



В парковой зоне вблизи Фестивальной улицы обнаружили тело мужчины с отчлененной головой, - сообщила московская прокуратура накануне.



Рано утром в парковой зоне вблизи ул. Фестивальная обнаружено тело мужчины с отчлененной головой. Позднее прокуратура сообщила, что в квартире жилого дома на ул. Фестивальная обнаружено тело еще одного мужчины с признаками насильственной смерти.