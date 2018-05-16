Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Происшествия     17.05.2018, 11:48

Москвич попытался убить 70-летнюю пенсионерку

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  СК РФ  преступность  покушение на убийство 

17 мая. Mossovetinfo.ru – Москвич 1993 года рождения попытался убить 70-летнюю пенсионерку, сообщается на официально сайте московского управления СКР.

Преступление было совершено ночью 17 мая на улице Борисовские пруды. Молодой человек без причины напал на пожилую женщину, начал ее избивать и нанес два удара шилом в голову, после чего скрылся. Пострадавшая была доставлена в больницу, в настоящее время за ее жизнь борются врачи.

Сотрудники полиции оперативно установили личность нападавшего и задержали его. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Все обстоятельства дела устанавливаются. Дело взято на контроль руководителем московского управления СКР Александром Дрымановым.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
СК РФ  преступность  покушение на убийство 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

12:55 Город (Москва и область) Жители Подмосковья смогут проголосовать на выборах губернатора за пределами области

12:43 Власть МГД разрешила создавать избирательные участки на выборах мэра за пределами Москвы

12:13 Власть Госдума досрочно освободила Голикову от должности главы Счетной палаты

11:48 Происшествия Москвич попытался убить 70-летнюю пенсионерку

10:52 В мире Трамп поручил разработать новые санкции против России за нарушение договора о ракетах

Актуальные материалы

08:48 Общество Открылась регистрация на Московский урбанистический форум

08:52 Общество К акции «Ночь в музее» присоединились 12 московских парков

14:51 Город (Москва и область) Рост ипотеки в Москве в апреле составил 77% по сравнению с 2017 годом

14:01 Власть Кудрин согласился возглавить Счетную палату

12:58 Город (Москва и область) Telegram обжаловал в Мосгорсуде решение о блокировке мессенджера в России

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru