17 мая. Mossovetinfo.ru – Москвич 1993 года рождения попытался убить 70-летнюю пенсионерку, сообщается на официально сайте московского управления СКР.



Преступление было совершено ночью 17 мая на улице Борисовские пруды. Молодой человек без причины напал на пожилую женщину, начал ее избивать и нанес два удара шилом в голову, после чего скрылся. Пострадавшая была доставлена в больницу, в настоящее время за ее жизнь борются врачи.



Сотрудники полиции оперативно установили личность нападавшего и задержали его. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Все обстоятельства дела устанавливаются. Дело взято на контроль руководителем московского управления СКР Александром Дрымановым.