28 ноября — Mossovetinfo.ru — В московском метро на станции «Улица Дмитриевского», ранее судимый мужчина выйдя с другими пассажирами из вагона распылил содержимое перцового баллончика в лицо пассажира, сообщает прокуратура также разместив видео происшествия в своих интернет ресурсах.По данным ведомства, конфликт между двумя мужчинами начался в электропоезде. Словесная перепалка переросла в применение перцовки.Ранее судимый 40-летний злоумышленник вышел из вагона вместе с оппонентом, оббежал его, развернулся и брызнул веществом в лицо пострадавшему, которому потребовалась медицинская помощь, сообщает прокуратура.Действия фигуранта квалифицированы по ст. 116 УК РФ, его привлечение к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре Московского метрополитена.