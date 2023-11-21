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Происшествия     28.11.2023 13:10

Москвич распылил перцовый баллончик на станции метро «Улица Дмитриевского» - возбуждено дело

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Теги:  метро  перцовый баллончик  уголовное дело  прокуратура 

28 ноября — Mossovetinfo.ru — В московском метро на станции «Улица Дмитриевского», ранее судимый мужчина выйдя с другими пассажирами из вагона распылил содержимое перцового баллончика в лицо пассажира, сообщает прокуратура также разместив видео происшествия в своих интернет ресурсах.
метро, дело, прокуратура, перцовый баллончик
По данным ведомства, конфликт между двумя мужчинами начался в электропоезде. Словесная перепалка переросла в применение перцовки.Ранее судимый 40-летний злоумышленник вышел из вагона вместе с оппонентом, оббежал его, развернулся и брызнул веществом в лицо пострадавшему, которому потребовалась медицинская помощь, сообщает прокуратура.

Действия фигуранта квалифицированы по ст. 116 УК РФ, его привлечение к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре Московского метрополитена.

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Теги: 
метро  перцовый баллончик  уголовное дело  прокуратура 

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