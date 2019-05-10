Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Происшествия     10.05.2019 13:50

Москвич устроил дебош на борту самолета из Туниса

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  самолеты 

10 мая. Mossovetinfo.ru – Москвич устроил дебош на борту самолета, следовавшего из Туниса в Москву. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчина 1982 года в состоянии алкогольного опьянения во время полета выражался нецензурной бранью, вел себя вызывающе, а также устроил драку с двумя бортпроводниками.

Он был задержан в аэропорту Домодедово. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на любом ином транспорте общего пользования». Также был составлен административный протокол за распитие спритных напитков в запрещенных местах.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
самолеты 

Возврат к списку

Лента новостей

13:50 В мире Китай анонсировал ответные меры после повышения США пошлин на китайские товары

13:50 Происшествия Москвич устроил дебош на борту самолета из Туниса

13:49 В мире Михаил Бабич уже покинул Белоруссию - посольство

13:49 Другое В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от жары

12:51 Общество Сильный дождь пройдет в Москве вечером 10 мая

Актуальные материалы

10:13 Общество Какой будет погода 9 мая в Москве

10:02 Город (Москва и область) Многие маршруты наземного транспорта изменятся 9 мая в Москве

09:58 Город (Москва и область) Как работает метро 9 мая в Москве

16:26 Происшествия Суд приговор Александра Кокорина к 1 году и 6 месяцам тюрьмы, Павла Мамаева - к 1 году и 5 месяцам

17:15 Власть Процедура получения инвалидности в России будет упрощена

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru