10 мая. Mossovetinfo.ru – Москвич устроил дебош на борту самолета, следовавшего из Туниса в Москву. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Мужчина 1982 года в состоянии алкогольного опьянения во время полета выражался нецензурной бранью, вел себя вызывающе, а также устроил драку с двумя бортпроводниками.
Он был задержан в аэропорту Домодедово. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на любом ином транспорте общего пользования». Также был составлен административный протокол за распитие спритных напитков в запрещенных местах.
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