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Происшествия     14.04.2019 20:11

Москвичи могут обратиться в следственный комитет через соцсеть

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Теги:  СКР  социальные сети  СК РФ 

14 апреля. Mossovetinfo.ru – Москвичи могут оставить обращение в Следственный комитет через официальную страницу столичного управления в социальной сети «ВКонтакте».

Для обращения необходимо перейти по ссылке: https://vk.com/moscow.sledcom. Обработку сообщений осуществляют уполномоченные сотрудники столичного управления СКР.


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Теги: 
СКР  социальные сети  СК РФ 

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