14 апреля. Mossovetinfo.ru – Москвичи могут оставить обращение в Следственный комитет через официальную страницу столичного управления в социальной сети «ВКонтакте».



Для обращения необходимо перейти по ссылке: https://vk.com/moscow.sledcom. Обработку сообщений осуществляют уполномоченные сотрудники столичного управления СКР.