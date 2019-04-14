14 апреля. Mossovetinfo.ru – Москвичи могут оставить обращение в Следственный комитет через официальную страницу столичного управления в социальной сети «ВКонтакте».
Для обращения необходимо перейти по ссылке: https://vk.com/moscow.sledcom. Обработку сообщений осуществляют уполномоченные сотрудники столичного управления СКР.
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