Другие материалы
-
Происшествия
18.03.2018, 15:17
Мособлизбирком: в Люберцах отстранен председатель комиссии, учавствовавший во вбросе
18 марта. Mossovetinfo.ru - Председатель комиссии и член комиссии с правом решающего голоса на избирательном участке № 1480 в Люберцах, которые принимали участие во вбросе бюллетеней в опечатанные урн...
-
Происшествия
17.03.2018, 17:11
ДТП с участием грузовика и микроавтобуса произошло на Киевском шоссе
17 марта. Mossovetinfo.ru - Восемь человек пострадали в результате ДТП с участием грузовика и микроавтобуса на Киевском шоссе. ДТП произошло возле поворота на город Московский. Один из постра...
-
Происшествия
17.03.2018, 11:27
При возгорании авто в тоннеле на проспекте Маршала Жукова пострадавших нет – МЧС
17 марта, Mossovetinfo.ru - В результате грамотных действий по ликвидации о возгорания автомобиля в тоннеле на проспекте Маршала Жукова в субботу – пострадавших нет. Об этом сообщили в Главном управле...