Мособлизбирком: в Люберцах отстранен председатель комиссии, учавствовавший во вбросе

18 марта. Mossovetinfo.ru - Председатель комиссии и член комиссии с правом решающего голоса на избирательном участке № 1480 в Люберцах, которые принимали участие во вбросе бюллетеней в опечатанные урны для голосования на выборах президента России 18 марта отстранены от работы. Об этом сообщает председатель Избирательной комиссии Московской области Ирина Коновалова.



«ЧП на участке 1480, по камерам видеонаблюдения мы обнаружили вброс бюллетеней. Вброс производился в районе 9 часов утра, сейчас стационарная урна опечатана. Бюллетени будут признаны недействительными. В настоящее время на участок доставлена резервная урна, в нее будет проходить голосование», - сообщила Коновалова.



«Председатель комиссии и член комиссии с правом решающего голоса, которые принимали участие в этом безобразии, отстранены от работы», – сказала Коновалова.



Глава региональной комиссии также отметила, что номер участка, зафиксированный на камерах, является ошибочным. «На камерах написано, что это участок № 1479, я обращаю ваше внимание, что это ошибка "Ростелекома" при указании камер, это участок №1480», - подчеркнула Коновалова.