7 сентября. Mossovetinfo.ru – Мотоциклист насмерть разбился в столкновении с автомобилем Skoda Octavia, произошедшем в Люблино, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.



Авария произошла вечером 6 сентября. Сообщается, что женщина, которая находилась за рулем Skoda Octavia, при повороте налево не уступила дорогу мотоциклисту, который ехал ей навстречу. В результате столкновения водитель мотоцикла - молодой человек 1992 года рождения – от полученных травм скончался на месте.



Полиция устанавливает все обстоятельства смертельной аварии.