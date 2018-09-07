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Происшествия     07.09.2018 09:03

Мотоциклист насмерть разбился в ДТП на юго-востоке Москвы

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Теги:  байкеры  ДТП  авария  смерть 

7 сентября. Mossovetinfo.ru – Мотоциклист насмерть разбился в столкновении с автомобилем Skoda Octavia, произошедшем в Люблино, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

Авария произошла вечером 6 сентября. Сообщается, что женщина, которая находилась за рулем Skoda Octavia, при повороте налево не уступила дорогу мотоциклисту, который ехал ей навстречу. В результате столкновения водитель мотоцикла - молодой человек 1992 года рождения – от полученных травм скончался на месте.

Полиция устанавливает все обстоятельства смертельной аварии.


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Теги: 
байкеры  ДТП  авария  смерть 

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