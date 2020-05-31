Мотоциклист погиб на юге Москвы после опасного маневра такси

31 мая. Mossovetinfo.ru – Мотоциклист погиб в воскресенье вечером в районе дома 30 на улице Ясеневая на Юге Москвы после того как потерял управление на скорости задев задний бампер машины такси, совершавший опасный маневр - поворот налево через встречную полосу движения. Об этом корреспонденту ИА Моссовет сообщили в сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу.



ДТП произошло в 19:10. Проводится расследование ДТП.