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Происшествия     31.05.2020 22:02

Мотоциклист погиб на юге Москвы после опасного маневра такси

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Теги:  ДТП  Ясеневая  мотоциклист  гибель  такси 

31 мая. Mossovetinfo.ru – Мотоциклист погиб в воскресенье вечером в районе дома 30 на улице Ясеневая на Юге Москвы после того как потерял управление на скорости задев задний бампер машины такси, совершавший опасный маневр - поворот налево через встречную полосу движения. Об этом корреспонденту ИА Моссовет сообщили в сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу.

ДТП произошло в 19:10. Проводится расследование ДТП.

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Теги: 
ДТП  Ясеневая  мотоциклист  гибель  такси 

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