12 сентября. Mossovetinfo.ru – Задержан 53-летний мужчина, которого подозревают в убийстве жены из ревности, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по Москве.
Трагедия произошла в квартире жилого дома на улице Тухачевского. Сообщается, что утром 12 сентября в ходе ссоры, возникшей на почве ревности, мужчина произвел не менее двух выстрелов в свою 39-летнюю супругу. От полученных ранений женщина скончалась на месте.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Устанавливаются все обстоятельства случившегося. В ближайшее время задержанному предъявят обвинение и будет выбрана мера пресечения.
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