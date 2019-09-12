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Происшествия     12.09.2019 12:06

Мужчина из ревности застрелил жену на западе Москвы

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Теги:  СК РФ  убийство  уголовное дело 

12 сентября. Mossovetinfo.ru – Задержан 53-летний мужчина, которого подозревают в убийстве жены из ревности, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по Москве.

Трагедия произошла в квартире жилого дома на улице Тухачевского. Сообщается, что утром 12 сентября в ходе ссоры, возникшей на почве ревности, мужчина произвел не менее двух выстрелов в свою 39-летнюю супругу. От полученных ранений женщина скончалась на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Устанавливаются все обстоятельства случившегося. В ближайшее время задержанному предъявят обвинение и будет выбрана мера пресечения.


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Теги: 
СК РФ  убийство  уголовное дело 

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