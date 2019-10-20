20 октября. Mossovetinfo.ru – Мужчина остался жив после падения на рельсы на станции метро «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу УВД московского метрополитена.



Сообщается, что инцидент произошел около 11 часов дня. 38-летний мужчина упал на пути с платформы. В этот момент поезда на путях не было. Упавшему мужчине помогли подняться на платформу, и вызвали к нему наряд скорой помощи.



Пострадавший был передан медикам для госпитализации, о его состоянии не сообщается. Инцидент не сказался на движении поездов.