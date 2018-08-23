Мужчина открыл стрельбу по полицейским в центре Москвы

23 августа. Mossovetinfo.ru – Уголовное дело возбуждено по факту стрельбы в полицейских в центры Москвы. Об этом сообщили в столичном управлении СКР.



Вечером 23 августа в переулке Сивцев Вражек мужчина беспричинно открыл стрельбу в сторону проходивших мимо полицейских. В ответ находившиеся при исполнении сотрудники полиции применили табельное оружие.



Нападавший был ранен и позже госпитализирован. Пострадавшему полицейскому оказывается необходимая медицинская помощь.