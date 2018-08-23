Другие материалы
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Происшествия
23.08.2018, 21:40
Мужчина открыл стрельбу по полицейским в центре Москвы
23 августа. Mossovetinfo.ru – Уголовное дело возбуждено по факту стрельбы в полицейских в центры Москвы. Об этом сообщили в столичном управлении СКР. Вечером 23 августа в переулке Сивцев Вражек м...
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Происшествия
23.08.2018, 12:09
Дело о хищении 38 млн рублей под видом займов в Москве направлено в суд
23 августа. Mossovetinfo.ru – Следственные органы закончили расследование дела о хищении в Москве 38 миллионов рублей под видом займов, и направили дело в суд, сообщается на официальном сайте ГУМВД...
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Происшествия
23.08.2018, 08:50
Двое безработных в Москве до смерти избили бездомную женщину
23 августа. Mossovetinfo.ru – Московские полицейские задержали двух безработных, подозреваемых в том, что они до смерти избили бездомную женщину, сообщает телеканал «РЕН ТВ» со ссылкой на пресс-слу...