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Происшествия     23.08.2018 21:40

Мужчина открыл стрельбу по полицейским в центре Москвы

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Теги:  стрельба  СК  СКР  СК РФ  уголовное дело 

23 августа. Mossovetinfo.ru – Уголовное дело возбуждено по факту стрельбы в полицейских в центры Москвы. Об этом сообщили в столичном управлении СКР.

Вечером 23 августа в переулке Сивцев Вражек мужчина беспричинно открыл стрельбу в сторону проходивших мимо полицейских. В ответ находившиеся при исполнении сотрудники полиции применили табельное оружие.

Нападавший был ранен и позже госпитализирован. Пострадавшему полицейскому оказывается необходимая медицинская помощь. 

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Карта места

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Теги: 
стрельба  СК  СКР  СК РФ  уголовное дело 

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