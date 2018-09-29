29 сентября. Mossovetinfo.ru – Мужчина погиб после падения на рельсы на станции «Тверская» Замоскворецкой линии московского метро. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на УВД на московском метрополитене.
Погибший – 39-летний гражданин Украины. Он упал на пути по собственной неосторожности, стоя у края платформы. Машинист применил экстренное торможение, но поезд по инерции наехал на потерпевшего.
В связи с инцидентом на участке зеленой ветки временно не ходили поезда.
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