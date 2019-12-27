27 декабря. Mossovetinfo.ru – Неизвестный мужчина, вооруженный ножом, попытался проникнуть в Высоко-Петровский мужской монастырь в Москве, сообщает пресс-служба московского управления МВД.
Сообщается, что мужчина с ножом вел себя неадекватно, пытался проникнуть на территорию монастыря, напал на охранника, однако в результате конфликта был ранен своим же ножом. В итоге нападавший был задержан и передан медикам для оказания помощи.
Полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства инцидента, по итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
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