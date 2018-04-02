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Происшествия     02.04.2018 14:34

Мужчина умер на борту самолета, летевшего из Москвы в Бангкок

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Теги:  самолеты 

2 апреля. Mossovetinfo.ru – Мужчина умер на борту самолета, который летел из московского аэропорта «Шереметьево» в Бангкок. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на авиадиспетчеров.

Пожилой мужчина находился на борту самолета Boeing 777 авиакомпании «Северный ветер». Командир принял решение вернуться в Москву. Посадка ожидается около 19:00 по московскому времени.


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Теги: 
самолеты 

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