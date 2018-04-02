2 апреля. Mossovetinfo.ru – Мужчина умер на борту самолета, который летел из московского аэропорта «Шереметьево» в Бангкок. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на авиадиспетчеров.



Пожилой мужчина находился на борту самолета Boeing 777 авиакомпании «Северный ветер». Командир принял решение вернуться в Москву. Посадка ожидается около 19:00 по московскому времени.