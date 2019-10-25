25 октября. Mossovetinfo.ru – Неизвестный мужчина оставил сверток с ребенком на тротуаре на улице Щепкина и скрылся, сообщается на официальном сайте столичного управления МВД.
Прибывшие полицейские обнаружили полицейского и передали его медикам. Ребенок был госпитализирован, по предварительной информации ему 6 месяцев. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.
Полиция ведет розыск мужчины, оставившего ребенка. По данным полиции ему 25-27 лет, рост от 170 до 180 сантиметров, внешность азиатская. Возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности».
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