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Происшествия     25.10.2019 11:57

Мужчина в Москве оставил шестимесячного ребенка на улице и убежал

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Теги:  дети  опасность  полиция  уголовное дело 

25 октября. Mossovetinfo.ru – Неизвестный мужчина оставил сверток с ребенком на тротуаре на улице Щепкина и скрылся, сообщается на официальном сайте столичного управления МВД.

Прибывшие полицейские обнаружили полицейского и передали его медикам. Ребенок был госпитализирован, по предварительной информации ему 6 месяцев. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Полиция ведет розыск мужчины, оставившего ребенка. По данным полиции ему 25-27 лет, рост от 170 до 180 сантиметров, внешность азиатская. Возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности».


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Теги: 
дети  опасность  полиция  уголовное дело 

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