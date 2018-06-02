2 июня. Mossovetifo.ru – Мужчина на северо-востоке Москвы убил кошку и выбросил кота из окна 16-го этажа дома на улице Санникова города Москвы. Об этом официальный представитель МВД России Ирина Волк.



34-летний москвич, «находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбросил домашнего кота по кличке Рыжик с балкона своей квартиры и убил сиамскую кошку».



В МВД отметили, что кот чудом выжил. Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.