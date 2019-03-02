14:03 Город (Москва и область) «Московская Масленица»: фуд-шоу, гастрономические демонстрации и кулинарные поединки
13:51 Происшествия Мужчина в Москве зарезал жену и ребенку
13:50 Город (Москва и область) Более 200 фуд-шоу пройдет в рамках фестиваля «Московская Масленицеа»
10:49 Общество Февраль 2019 год стал одним из самых темных в Москве за 20 лет
14:03 Город (Москва и область) «Московская Масленица»: фуд-шоу, гастрономические демонстрации и кулинарные поединки
10:43 Общество Жорес Алферов. Биография
14:11 Город (Москва и область) Южный участок БКЛ планируется достроить к концу 2020 года
10:49 Город (Москва и область) Пять станций красной ветки метро повторно закроют в апреле на несколько дней
07:51 Город (Москва и область) Акция «Ночь на катке» пройдет в Москве 28 февраля
07:48 Город (Москва и область) Более 50 бесплатных экскурсий пройдет в Москве в рамках фестиваля «Московская масленица»
13:33 Город (Москва и область) Мосгордума приняла закон о создании инновационного кластера