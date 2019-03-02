Мужчина в Москве зарезал жену и ребенку

2 марта. Mossovetinfo.ru – По факту убийства женщины и малолетнего ребенка на северо-востоке Москвы возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в столичном управлении СКР.



Мужчина убил жену и ребенка 2 марта в квартире жилого дома по Ясному проезду. На телах убитых обнаружены множественные колото-резаных раны.



После совершения преступления мужчина попытался покончить жизнь самоубийством. Врачи оказывают выжившему мужчине помощь.