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Происшествия     07.11.2019 09:10

Мужчина задержан за сообщение о минировании здания московского главка МВД

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Теги:  МВД  телефонный терроризм  задержание 

7 ноября. Mossovetinfo.ru – Полиция задержала мужчину за ложное сообщение о минировании здания московского главка МВД на улице Петровка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка.

Сообщение о заложенном в здании главка взрывном устройстве поступило на телефон «02» с мобильного телефона. Здание было обследовано, взрывное устройство не обнаружили. Эвакуация не проводилась.

Был установлен телефон, с которого совершили звонок. 2 ноября, полицейские обнаружили в одной из квартир жилого дома на улице Маршала Голованова мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который совершил звонок. Объяснить причину звонка он не смог. Нарядом полиции он был доставлен в наркологический диспансер и госпитализирован. Позднее его изобличили в том, что именно он совершил звонок.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве». В отношении задержанного выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.


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Теги: 
МВД  телефонный терроризм  задержание 

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