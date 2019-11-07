7 ноября. Mossovetinfo.ru – Полиция задержала мужчину за ложное сообщение о минировании здания московского главка МВД на улице Петровка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка.



Сообщение о заложенном в здании главка взрывном устройстве поступило на телефон «02» с мобильного телефона. Здание было обследовано, взрывное устройство не обнаружили. Эвакуация не проводилась.



Был установлен телефон, с которого совершили звонок. 2 ноября, полицейские обнаружили в одной из квартир жилого дома на улице Маршала Голованова мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который совершил звонок. Объяснить причину звонка он не смог. Нарядом полиции он был доставлен в наркологический диспансер и госпитализирован. Позднее его изобличили в том, что именно он совершил звонок.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве». В отношении задержанного выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.