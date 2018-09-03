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Происшествия     04.09.2018 09:21

Мужчине предъявлено обвинение по делу об убийстве полицейского в Москве

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Теги:  СК РФ  убийство  убийство полицейского  обвинение 

4 сентября. Mossovetinfo.ru – Мужчине, который подозревается в убийстве сотрудника полиции на станции метро «Курская», предъявлено обвинение, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по городу Москве.

42-летний мужчина обвиняется по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Если его вина будет доказана, ему может грозить пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что в ночь со 2 на 3 сентября сотрудник полиции остановил мужчину для проверки документов. Через некоторое время тело полицейского было обнаружено в подсобном помещении с огнестрельным ранением головы. Подозреваемый был установлен и задержан.


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Теги: 
СК РФ  убийство  убийство полицейского  обвинение 

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