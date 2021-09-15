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Происшествия     15.09.2021 17:03

Мужчине, проводившему дезинсекцию в магазине «Магнит» в Москве, предъявлено обвинение

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Теги:  СК РФ  отравление  мера пресечения  обвинение 

15 сентября. Mossovetinfo.ru – Следователи предъявили обвинение дезинсектору из магазина «Магнит» на Совхозной улице, проходящего подозреваемым по делу об отравлении бабушки и ее внучки арбузом, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по городу Москве.

15-летняя девочка, ее мать и бабушка были госпитализированы с отравлением 9 сентября. Накануне они ели арбуз, купленный в магазине «Магнит» на Совхозной улице. Позднее девочка и ее бабушка скончались. Было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

Позднее было установлено, что в партии арбузов, продававшихся в магазине и в том арбузе, которые ели пострадавшие,обнаружены следы вещества для дезинсекции.

По данному делу был задержан 39-летний сотрудник частной компании, которая осуществляла дезинсекцию помещений магазина. По мнению следователей, приоритетной версией случившегося является нарушение правил при проведении дезинсекции в магазине.

В настоящее время задержанный доставлен в суд, следствие просит избрать ему меру пресечения в виде ареста.

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Теги: 
СК РФ  отравление  мера пресечения  обвинение 

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