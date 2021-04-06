Мужчину избили и столкнули на рельсы в московском метро

6 апреля. Mossovetinfo.ru — Молодого человека столкнули на рельсы метро на станции метро «Сокольники» сообщается на официальном сайте МВД РФ.



Сообщается, что 39-летний мужчина вступил в конфликт с молодым человеком, нанес ему несколько ударов, столкнул на рельсы и попытался скрыться.



Полицейские, дежурившие на станции, оперативно помогли пострадавшему подняться на платформу и задержали подозреваемого в нападении.



По данному факту управление МВД на Московском метрополитене возбудило уголовное дело по статье «Угроза убийством».