Мужчину застрелили в фитнес-клубе на северо-западе Москвы

12 апреля. Mossovetinfo.ru — Мужчину застрелили на фитнес-клубе на северо-западе, сообщается на официальном сайте московского управления СК РФ.



Сообщается, что днем в понедельник, 12 апреля, в фитнес-клубе на Авиационной улице неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину из огнестрельного оружия. От полученных ранений пострадавший скончался на месте. Стрелявший скрылся.



Возбуждено уголовное дело по статьям «убийство» и «незаконный оборот оружия». На месте преступления работают следователи и криминалисты, устанавливаются обстоятельства случившегося, а также личность стрелявшего.