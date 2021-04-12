 
Актуальные темы:
Происшествия     12.04.2021 16:50

Мужчину застрелили в фитнес-клубе на северо-западе Москвы

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  фитнес  фитнес-клуб  стрельба  убийство  СК РФ 

12 апреля. Mossovetinfo.ru — Мужчину застрелили на фитнес-клубе на северо-западе, сообщается на официальном сайте московского управления СК РФ.

Сообщается, что днем в понедельник, 12 апреля, в фитнес-клубе на Авиационной улице неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину из огнестрельного оружия. От полученных ранений пострадавший скончался на месте. Стрелявший скрылся.

Возбуждено уголовное дело по статьям «убийство» и «незаконный оборот оружия». На месте преступления работают следователи и криминалисты, устанавливаются обстоятельства случившегося, а также личность стрелявшего.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
фитнес  фитнес-клуб  стрельба  убийство  СК РФ 

Возврат к списку

Лента новостей

16:50 Происшествия Мужчину застрелили в фитнес-клубе на северо-западе Москвы

15:26 Происшествия Один пожарный погиб, двое пострадали в ходе тушения пожара в БЦ «Невская мануфактура»

14:47 В России ЕГЭ в России в 2021 году пройдет по единому расписанию

14:31 Город (Москва и область) Навигация по Москве-реке откроется 13 апреля

13:58 В мире Италия планирует открыть туристический сезон в июне

Актуальные материалы

21:28 Другое «Локомотив» обыграл «Спартак»

17:01 Город (Москва и область) Власти Москвы рассказали о ходе строительства Троицкой линии метро

18:45 Другое УЕФА может отобрать право на проведение матчей чемпионата Европы у четырех городов

14:23 В мире Скончался супруг британской королевы Елизаветы II

13:36 Город (Москва и область) В Москве пока не планируют использовать для вакцинации от COVID-19 препарат «КовиВак»

11:54 В России Росреестр рассказал, как будет работать закон о «гаражной амнистии»

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru