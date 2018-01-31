Другие материалы
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Происшествия
01.02.2018, 09:21
На фиолетовой ветке метро произошел сбой из-за инцидента с пассажиром
1 февраля. Mossovetinfo.ru – Очередной инцидент с пассажиром произошел утром 1 февраля на Таганско-Краспнопресненской линии московского метро. «8:25 - 8:30. Были незначительно увеличены интер...
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Происшествия
31.01.2018, 16:28
Прокуратура попросила суд отменить приговор врачу Мисюриной, осужденной после смерти пациента
31 января. Mossovetinfo.ru – Прокуратура попросила суд освободить врача Елену Мисюрину из-под стражи под более мягкую меру пресечения, а также отменить решение суда и вернуть уголовное дело прокур...
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Происшествия
31.01.2018, 08:28
В центре Москвы повреждена теплосеть
31 января. Mossovetinfo.ru – Теплосеть незначительно повреждена в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Комплекс городского хозяйства. Инцидент произошел на Большой Никит...