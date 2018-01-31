1 февраля. Mossovetinfo.ru – Очередной инцидент с пассажиром произошел утром 1 февраля на Таганско-Краспнопресненской линии московского метро.



«8:25 - 8:30. Были незначительно увеличены интервалы движения поездов на центральном участке линии из-за инцидента с пассажиром. Движение оперативно введено в график», - говорится в сообщении в telegram-канале метро.



В метро напомнили о соблюдении правил безопасности и попросили не заходить за ограничительную линию на платформе.