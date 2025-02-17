На горящее здание на Варшавском шоссе авиация сбросила за 65 раз 400 тонн огнетушащей смеси

20 февраля — Mossovetinfo.ru — 400 тонн огнетушащей смеси сбросила авиация в ходе тушения пожара в административном здании на Варшавском шоссе, , д. 125, корп. 3, сообщается в официальном Telegram-канале МЧС России.



«Авиацией на очаг пожара сброшено 400 тонн огнетушащей жидкости за 65 раз», – сообщает МЧС.



К тушению привлечены более 170 сотрудников и 50 единиц техники, в том числе три вертолета Московского авиацентра и пожарный поезд. Возгорание локализовано на площади 1,5 тыс. кв. м.



Здание на Варшавском шоссе, 125 в районе Чертаново загорелось вечером 19 февраля в Москве.



Из-за возгорания в здании по адресу Варшавское шоссе, д.125 к.3 движение по Проектируемому проезду № 5150 затруднено, - сообщает Дептранс столицы.