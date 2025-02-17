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Происшествия
20.02.2025, 06:59
На горящее здание на Варшавском шоссе авиация сбросила за 65 раз 400 тонн огнетушащей смеси
20 февраля — Mossovetinfo.ru — 400 тонн огнетушащей смеси сбросила авиация в ходе тушения пожара в административном з...
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Происшествия
17.02.2025, 13:55
Более 50 млн руб. похитили мошенники, получив от пострадавшей код из СМС-сообщения
17 февраля — Mossovetinfo.ru — Более 50 млн руб. похитили мошенники, получив от пострадавшей код из СМС-сообщения и в п...
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Происшествия
17.02.2025, 08:49
Глава СК запросил доклад о ситуации с нарушением прав 49 многодетных семей в Подмосковье
17 февраля — Mossovetinfo.ru — В Главном следственном управлении по Московской области вновь возбуждено уголовное д...