27 сентября. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении пригородных поездов произошел на казанском направлении МЖД, сообщается на официальном сайте компании.



Сбой произошел в результате того, что одному из пассажиров электропоезда Москва – Виноградово потребовалась медицинская помощь. Поездная бригада вызвала скорую помощь и увеличила время остановки на станции Быково, в ожидании медиков. В результате ряд пригородных электропоездов Казанского направления вышел из графика.



В настоящее время диспетчеры предпринимают все меры чтобы ввести в график движение пригородных поездов.