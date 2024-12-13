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Происшествия     14.12.2024 08:55

На Кутузовском проспекте столкнулись несколько автомобилей

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Теги:  ДТП  Кутузовский проспект 

14 декабря — Mossovetinfo.ru — На Кутузовском проспекте столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города, сообщает Дептранс Москвы в 7:48 мск.

«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Движение в сторону области ограничено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», - также говорится в сообщении Дептранса.

Напомним, что Гидрометцентр РФ в Москве и Московской области до среды, 18 декабря продлил из-за гололедицы желтый уровень погодной опасности. В связи с предупреждением Гидрометцентра РФ водителям рекомендуется соблюдать безопасную дистанцию с другими машинами и не превышать скорость.

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Карта места

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Теги: 
ДТП  Кутузовский проспект 

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