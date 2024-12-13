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14.12.2024, 08:55
На Кутузовском проспекте столкнулись несколько автомобилей
14 декабря — Mossovetinfo.ru — На Кутузовском проспекте столкнулись несколько автомобилей. На месте работают операт...
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Происшествия
13.12.2024, 12:41
Вынесен приговор 14 участникам преступного сообщества за организацию незаконного игорного бизнеса в Москве
13 декабря — Mossovetinfo.ru — В Москве вынесен приговор в отношении 14 участников преступного сообщества, занимавши...
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Происшествия
13.12.2024, 08:26
В Москве автомобиль насмерть сбил главу департамента Минобрнауки Чурилова
13 декабря — Mossovetinfo.ru — Руководитель департамента развития технологического предпринимательства и трансфер...