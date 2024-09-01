На пожаре в паркинге пожаре в Одинцовском городском округе погибли люди - МЧС

7 сентября — Mossovetinfo.ru — В наземном паркинге в Одинцовском городском округе Подмосковья пожарно-спасательные подразделения устранили горение легковых автомобилей и конструктивных элементов парковки на площади более 700 метров, сообщили в МЧС. Есть пострадавшие и погибшие.



«К сожалению, два человека погибли», - сообщили в МЧС.



Одинцовская городская прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств и причин пожара в здании парковки в поселке Лесной Городок, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.



«По предварительной информации, сегодня днем в здании многоуровневой автопарковки на ул. Грибовской в пос. Лесной городок Одинцовского городского округа при производстве ремонтных работ произошло возгорание», — заявили в пресс-службе.



«В результате происшествия есть пострадавшие и погибшие», - отмечается в сообщении прокуратуры.



Точные причины возгорания будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.



Фото: прокуратура Московской области

