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Происшествия     07.09.2024 20:42

На пожаре в паркинге пожаре в Одинцовском городском округе погибли люди - МЧС

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Теги:  Пожар  парковка  Одинцово  Лесной городок  МЧС  прокуратура  погибшие  пострадавшие 

7 сентября — Mossovetinfo.ru — В наземном паркинге в Одинцовском городском округе Подмосковья пожарно-спасательные подразделения устранили горение легковых автомобилей и конструктивных элементов парковки на площади более 700 метров, сообщили в МЧС. Есть пострадавшие и погибшие.

«К сожалению, два человека погибли», - сообщили в МЧС.

Одинцовская городская прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств и причин пожара в здании парковки в поселке Лесной Городок, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«По предварительной информации, сегодня днем в здании многоуровневой автопарковки на ул. Грибовской в пос. Лесной городок Одинцовского городского округа при производстве ремонтных работ произошло возгорание», — заявили в пресс-службе.

«В результате происшествия есть пострадавшие и погибшие», - отмечается в сообщении прокуратуры.

Точные причины возгорания будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Фото: прокуратура Московской области


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Теги: 
Пожар  парковка  Одинцово  Лесной городок  МЧС  прокуратура  погибшие  пострадавшие 

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