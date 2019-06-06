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Происшествия     06.06.2019 14:08

На серой линии метро днем 6 июня произошел сбой

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Теги:  метро  сбой 

6 июня. Mossovetinfo.ru – Сбой произошел на Серпуховско-Тимирязевской линии метро произошел днем, 6 июня, сообщается в официальном микроблоге столичной подземки в Twitter.

Сообщается, что из-за падения пассажира на рельсы временно были увеличены интервалы движения поездов.

В настоящее время сбой устранен, движение поездов введено в график. О состоянии упавшего пассажира не сообщается.


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Карта места

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Теги: 
метро  сбой 

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