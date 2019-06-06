6 июня. Mossovetinfo.ru – Сбой произошел на Серпуховско-Тимирязевской линии метро произошел днем, 6 июня, сообщается в официальном микроблоге столичной подземки в Twitter.



Сообщается, что из-за падения пассажира на рельсы временно были увеличены интервалы движения поездов.



В настоящее время сбой устранен, движение поездов введено в график. О состоянии упавшего пассажира не сообщается.