14 сентября. Mossoverinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел на Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена, сообщает пресс-служба столичной подземки.



На южном участке линии из-за инцидента с пассажиром были увеличены интервалы движения поездов по направлению в центр. В настоящее время движение поездов введено в график.



Подробности инцидента не раскрываются.



Обновленная информация (9:56): в настоящее время движение поездов восстановлено и введено в график.