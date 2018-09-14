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Происшествия     14.09.2018 09:00

Сбой произошел утром 14 сентября на серой ветке метро

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Теги:  метро  метрополитен  сбой 

14 сентября. Mossoverinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел на Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена, сообщает пресс-служба столичной подземки.

На южном участке линии из-за инцидента с пассажиром были увеличены интервалы движения поездов по направлению в центр. В настоящее время движение поездов введено в график.

Подробности инцидента не раскрываются.

Обновленная информация (9:56): в настоящее время движение поездов восстановлено и введено в график.


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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  сбой 

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