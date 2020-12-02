2 декабря. Mossovetinfo.ru – Конфликт между двумя пассажирами на станции метро «Текстильщики» закончился поножовщиной, сообщается на официальном сайте московского управления МВД.



Сообщается, что инцидент произошел утром в среду, 2 декабря. Два пассажира поссорились при сходе с эскалатора по малозначительному поводу. В результате один из участников конфликта достал нож и ударил своего оппонента, после чего скрылся.



Сотрудники полиции на станции оказали пострадавшему помощь и вызвали скорую. Сейчас он госпитализирован в одну из московских больниц, его жизни ничего не угрожает.



Сотрудники полиции установили нападавшего и задержали его на территории Юго-Восточного административного округа. Им оказался 63-летний житель Москвы. Объяснить свой поступок мужчина не смог.



Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». В отношении задержанного выбрана мера пресечения в виде обязательства о явке.