28 мая. Mossovetinfo.ru – Глава управления МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов, обвиняемый по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, не признал вину, сообщает ТАСС.



По версии следствия, Мамонтов не провел пожарную проверку в «Зимней вишне», которая должна была состоятся 18 марта. Также следствие считает, что Мамонтов с неустановленными пособниками в период с 2015 по 2018 год похитил более 1,8 миллиона рублей.



Пожар произошел 25 марта. Погибли 60 человек, среди которых 37 детей.