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Происшествия     28.05.2018, 10:36

Начальник ГУ МЧС Кузбасса, обвиняемый по делу о пожаре в Кемерово, не признал вину

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Теги:  МЧС  Зимняя вишня  ТРЦ  пожар  суд  обвинение 

28 мая. Mossovetinfo.ru – Глава управления МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов, обвиняемый по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, не признал вину, сообщает ТАСС.

По версии следствия, Мамонтов не провел пожарную проверку в «Зимней вишне», которая должна была состоятся 18 марта. Также следствие считает, что Мамонтов с неустановленными пособниками в период с 2015 по 2018 год похитил более 1,8 миллиона рублей.

Пожар произошел 25 марта. Погибли 60 человек, среди которых 37 детей.


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Теги: 
МЧС  Зимняя вишня  ТРЦ  пожар  суд  обвинение 

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