Другие материалы
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Происшествия
28.05.2018, 10:36
Начальник ГУ МЧС Кузбасса, обвиняемый по делу о пожаре в Кемерово, не признал вину
28 мая. Mossovetinfo.ru – Глава управления МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов, обвиняемый по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, не признал вину, сообщает ТАСС. По версии следстви...
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Происшествия
28.05.2018, 07:55
Пенсионер на Toyota Land Cruiser наехал на ребенка во дворе жилого дома в Москве
28 мая. Mossovetinfo.ru – Пенсионер на автомобиле Toyota Land Cruiser сбил ребенка 2014 года рождения в центре Москвы. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на полицию. ДТП произошло во д...
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Происшествия
28.05.2018, 07:48
Поезд сбил лося в Твери, электрички на Москву могут задерживаться утром 28 мая
28 мая. Mossovetinfo.ru – Поезд Санкт-Петербург – Белгород сбил лося на станции Дорошиха (Тверь). Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороге (ОЖД). Инцидент произошел в 3:15 ...