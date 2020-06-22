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Происшествия     22.06.2020 15:23

Начальник курского райотдела МВД задержан по подозрению в госизмене

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Теги:  ФСБ  государственая измена  МВД  задержание 

22 июня. Mossovetinfo.ru – Сотрудники ФСБ задержали начальника ОМВД по Золотухинскому району Курской области, подполковника Дмитрий Борзенкова по подозрению в госизмене, сообщается на официальном сайте ФСБ.

По данным ФСБ, Борзенков передавал сведения, составляющие государственную тайну, Службе безопасности Украины.

Борзенков отстранен от службы, у него изъяты оружие и документы, ведется проверка, сообщили в пресс-службе УМВД Курской области. По результатам проверки Борзенков будет уволен из органов МВД по отрицательным основаниям.

Лефортоввский районный суд Москвы арестовал Борзенкова на два месяца. По обвинению в государственной измене он может быть осужден на срок до 20 лет лишения свободы.


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Теги: 
ФСБ  государственая измена  МВД  задержание 

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