22 июня. Mossovetinfo.ru – Сотрудники ФСБ задержали начальника ОМВД по Золотухинскому району Курской области, подполковника Дмитрий Борзенкова по подозрению в госизмене, сообщается на официальном сайте ФСБ.
По данным ФСБ, Борзенков передавал сведения, составляющие государственную тайну, Службе безопасности Украины.
Борзенков отстранен от службы, у него изъяты оружие и документы, ведется проверка, сообщили в пресс-службе УМВД Курской области. По результатам проверки Борзенков будет уволен из органов МВД по отрицательным основаниям.
Лефортоввский районный суд Москвы арестовал Борзенкова на два месяца. По обвинению в государственной измене он может быть осужден на срок до 20 лет лишения свободы.
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