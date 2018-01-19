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Происшествия     19.01.2018 09:32

Нападение на школу в Бурятиии: что произошло

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Теги:  Бурятия  дети  нападение  уголовное дело  СКР  СК РФ  следствие 

19 января. Mossovetinfo.ru - Ученик 9 класса в Улан-Удэ напал с топором на других школьников и поджег учебное помещение с помощью бутылки с воспламеняющейся жидкостью. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Нападение произошло утром 19 января в школен в микрорайоне Улан-Удэ «Сосновый Бор». В результате ранения получили три ученика и учитель.

Нападавший задержан. Мотивы преступления и полные обстоятельства происшествия выясняются.

Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних».

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Карта места

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Теги: 
Бурятия  дети  нападение  уголовное дело  СКР  СК РФ  следствие 

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