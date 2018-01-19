Нападение на школу в Бурятиии: что произошло

19 января. Mossovetinfo.ru - Ученик 9 класса в Улан-Удэ напал с топором на других школьников и поджег учебное помещение с помощью бутылки с воспламеняющейся жидкостью. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.



Нападение произошло утром 19 января в школен в микрорайоне Улан-Удэ «Сосновый Бор». В результате ранения получили три ученика и учитель.



Нападавший задержан. Мотивы преступления и полные обстоятельства происшествия выясняются.



Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних».